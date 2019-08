Oorzaak besmetting in BKO De Speeldoos bekend: huidziekte impetigo boosdoener Frank Eeckhout

14 augustus 2019

11u56 22 Geraardsbergen Impetigo of krentenbaard ligt aan de basis van de besmetting in buitenschoolse kinderopvang De Speeldoos in Onkerzele. De voorbije weken raakten minstens 11 kinderen besmet door de huidziekte.

De Speeldoos is momenteel gesloten wegens jaarlijks verlof. “Tijdens die sluitingsperiode kan een grondig onderhoud van de lokalen en materialen gebeuren”, zegt Katelijne Steenackers, preventieadviseur bij de stad Geraardsbergen. Vorige week woensdag werd in de opvang een besmettelijke huidziekte vastgesteld bij een groot deel van de kinderen. De symptomen waren rode blaasjes, bij sommige kinderen rond de neus en de mond, bij anderen met irritatie elders op het lichaam. Na een tijdje barsten de blaasjes open en vormt zich een korstje. In eerste instantie werd gedacht aan impetigo of krentenbaard. Verder onderzoek heeft nu uitgewezen dat het wel degelijk om impetigo gaat. De huidziekte is besmettelijk maar niet gevaarlijk en kan eenvoudig behandeld worden.