Ook burgemeester De Padt probeerde mondmaskers te verplichten in supermarkten

01 juli 2020

11u34 0 Geraardsbergen Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) dringt erop aan dat zijn inwoners een mondmasker dragen in grootwarenhuizen.

De Padt overwoog zelfs een verplichting op te leggen om mondmaskers te dragen in grootwarenhuizen, maar mag dat als burgemeester niet doen. Hoewel virologen voorstander zijn om mondmaskers verplicht te maken in supermarkten en winkels, besliste de nationale veiligheidsraad om ze niet te verplichten, maar alleen sterk aan te bevelen. Burgemeesters moeten ervoor zorgen dat de algemene maatregelen worden toegepast en mogen niet ingaan tegen de maatregelen die door het hoger niveau werden genomen.

“Omdat ik vaststelde dat mondmaskers weinig worden gebruikt in grootwarenhuizen, heb ik enige tijd terug de vraag gesteld of ik als burgemeester de verplichting kan opleggen om er mondmaskers te dragen. Het antwoord van onze algemeen directeur was negatief”, vertelt De Padt. “Daarop heb ik aan striptekenares Ingrid De Vuyst gevraagd om een cartoon te ontwerpen die de vinger op de wonde legt. Deze cartoon is in drukopdracht om hem te verspreiden in de grootwarenhuizen.”