Onze tips voor het weekend: van feesten in vroegere Cherry Moon tot dansgoden bewonderen in Sint-Niklaas Frank Eeckhout

06 februari 2020

0

1. Delicious Deep in de Radar (vroegere Cherry Moon) in Lokeren

In de voormalige legendarische discotheek Cherry Moon opende evenementenhal Radar in september de deuren. Na een beloftevolle start in 2019 pakken zaakvoerders Tijs Vandenbroucke en Quincy Steveninck in 2020 uit met enkele nieuwigheden. Op zondag 9 februari kan je er afzakken naar ‘Delicious Deep’. “Het is een ‘daytime’-evenement dat zondag van 12 tot 22 uur plaatsvindt. Het concept bestaat bijna 5 jaar en raakt elke keer uitverkocht. Mode, muziek en lekker eten gaan er hand in hand.

