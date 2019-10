Ontbijt, afterskool party en binnenspeeltuin op Dag van de Jeugdbeweging Frank Eeckhout

16 oktober 2019

13u56 1 Geraardsbergen Een ontbijt, afterskool-party en een binnenspeeltuin. Er valt opnieuw heel wat te beleven op de Dag van de Jeugdbeweging in Geraardsbergen.

De Dag van de Jeugdbeweging staat in het teken van alle vrijwilligers die zich met veel enthousiasme inzetten voor hun jeugdvereniging. Die dag is dus het ideale moment om al deze vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. “Van 6.30 tot 8.45 uur kunnen alle kinderen en jongeren, die in uniform naar school gaan, uitgebreid ontbijten op het Stationsplein in Geraardsbergen. Na schooltijd verwachten we alle jongeren vanaf 14 jaar in het jeugdhuis voor de Afterskool. Kinderen tot 12 jaar kunnen in hun uniform gratis gaan spelen in binnenspeeltuin Repespeeltje. En vanaf 19 uur zijn alle +16-jarige leden en leiding welkom voor een lekkere pasta. Het enige wat ze moeten doen, is inschrijven via Giesbaargse jeugd. Voor 10 euro smul je à volonté van een heerlijke pasta met verschillende sauzen. Om 21.30 uur neemt het jeugdhuis over met hun Nacht van de Jeugdbeweging", laat schepen van Jeugd Fernand Van Trimpont weten.