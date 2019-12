Onroerend Erfgoed zet licht op groen: Werken aan Abdijpark van start Frank Eeckhout

02 december 2019

13u05 0 Geraardsbergen Ruim één jaar later dan voorzien is de verfraaiing van het Abdijpark dan toch gestart. “We willen het park omtoveren tot een aangename, speelse ontmoetingsplaats voor jong en oud, met veel respect voor de belangrijke historische waarde. We investeren 700.000 euro om dit te verwezenlijken", zegt schepen Martine Duwyn (Open Vld).

De werken in het Abdijpark waren al eens gestart maar door een probleem met de vergunningen werden de werken na enkele dagen al stilgelegd. Nu heeft Onroerend Erfgoed wel de toelating gegeven om de werken aan het historisch beschermde Abdijpark te hervatten. Dat het Abdijpark een heel waardevolle en belangrijk site is voor vele Geraardsbergenaars bleek uit de vele reacties die er waren over de toestand waarin het park zich vandaag bevindt. “Daarom zijn we verheugd dat de werken aan het park hervatten. Die worden uitgevoerd in twee fases", vertelt schepen Martine Duwyn.

Het park heeft veel potenties op vlak van natuurontwikkeling. “We verhogen de biodiversiteit door aanzienlijke groenaanleg (bomen, struiken, planten, bloemen). Hierdoor zal ook de belevingswaarde van het park verhogen. Het park vormt een groene oase die het groen van het buitengebied tot in het stadscentrum brengt. Door het park op te nemen en te verbinden met bestaande fiets- en wandelroutes in de omgeving, wordt het park beter ontsloten. De wandelpaden worden heraangelegd en auto’s worden uit het park geweerd", aldus Duwyn.

Het Abdijpark moet opnieuw een belangrijke plaats worden voor jonge gezinnen. “We zorgen voor een aantal speeltoestellen in robiniahout. Er komt ook speelnatuur in een gazonslinger - die door de bloemenweide loopt met diverse speelaanleidingen - en een speelse, kunstige watergoot. Bij het Koetshuis blijft de evenementenweide bestaan. Ter hoogte van de voormalige cafetaria bovenaan het park komt een mooi mijmerterras. We herstellen de beeldkwaliteit door storende elementen en restanten zonder functie te verwijderen, zodat de omgeving weer fraaier oogt. Ter hoogte van de vijver komt een vlonderterras. In tussentijd bekijken we welke werken we in fase 2 kunnen uitvoeren, zoals de integratie van de rijke geschiedenis, opwaardering van de parking en hoofdingang via de Abdijstraat, vernieuwing van de bestaande openbare verlichting en camerabewaking", voegt schepen Fernand Van Trimpont (CD&V) daar nog aan toe.

De uitvoeringstermijn voor de eerste fase bedraagt 75 werkdagen. Indien fase 2 kan aansluiten met fase 1, zullen de werken in principe eind 2020 zijn voltooid.