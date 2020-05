Ondanks samenscholingsverbod: familie en dorpsgenoten komen elke dag samen om te drinken Frank Eeckhout

06 mei 2020

08u47 24 Geraardsbergen Hoewel de regels inzake Corona ondertussen al weken gelden, wanen zich nog steeds burgers boven de wet. “Zo moesten onze agenten dinsdag tussenkomen in een privéwoning in Schendelbeke. Blijkbaar was het hier de gewoonte om dagelijks samen te komen met familie én dorpsgenoten om samen te drinken", stelt gerechtelijk directeur Benny Turrekens vast.

Met familie en vrienden samen drinken: het is van alle tijden. Toch geldt er sinds half maart een samenscholingsverbod om de coronacrisis te kop in te drinken. Dat niet iedereen zich aan de opgelegde maatregelen houdt, werd gisteren nog een pijnlijk duidelijk in een woning in de Geraardsbergse deelgemeente Schendelbeke. Daar was het de gewoonte om familie en dorpsgenoten uit te nodigen om in het geniet te drinken. “Gelukkig blijft dergelijk ontoelaatbaar gedrag nooit lang geheim, zeker niet als dit gepaard gaat met een ‘va et vient’ van mensen en heel wat leeggoed aan de voordeur. De bewoners en alle aanwezigen kregen een proces-verbaal en zullen diep in hun geldbeugel mogen tasten. De boete kan immers oplopen tot 4.000 euro en/of een gevangenisstraf tot drie maanden want samenscholingen of feestjes zoals deze blijven absoluut verboden. Zolang het nodig is, zullen we dit onverantwoord gedrag blijven bestraffen, het brengt immers de gezondheid van ons allen én het verdere verloop van de coronacurve in gevaar", zegt gerechtelijk directeur Benny Turrekens van politie Geraardsbergen/Lierde.