Oldskool Belgium party in ZarlarSwing Boerderie Frank Eeckhout

30 juli 2019

16u16 9 Geraardsbergen Ben Mouling van Oldskool Belgium organiseert op zaterdag 3 augustus Oldskool Vlaamse Ardennen in de ZarlarSwing Boerderie in Zarlardinge.

Oldskool Belgium organiseert party’s in verschillende steden in België. “Het concept is eenvoudig", zegt organisator Ben Mouling. “We duiken terug in de geschiedenis van het nachtleven van de jaren ’70 en ’80 en brengen DJ’s van toen op de plekken van toen. Van disco tot new wave, elke editie nodigen we 3 DJ’s uit die elk voor een muziekgenre staan. Met dit initiatief focussen we ons op 40-plussers die graag nog eens uit de bol gaan. De Oldskool party’s starten altijd om 20 uur en om 2 uur sluiten we af.”

Na succesvolle edities als Oldskool Antwerpen, Oldskool Leuven, Oldskool Gent, Oldskool Lier, Oldskool Mechelen en Oldskool Brasschaat wordt de ZarlarSwing Boerderie op zaterdag 3 augustus de place-to-be voor een leuk feestje. DJ’s van dienst zijn Walter Sibret AKA Michaël Allantinni, Laurent Van Damme AKA Bert De Groef en Peter Slabbinck van Red Zebra. Dress code is chic and glamour 70's and 80's style. Tickets zijn te verkrijgen via http://bit.ly/oldskoolbelgiumnightlife of aan de kassa.