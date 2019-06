Oeps foutje: Vrachtwagenchauffeur rijdt zich vast in kouterbaantje Frank Eeckhout

14 juni 2019

17u00 0 Geraardsbergen Een vrachtwagenchauffeur heeft zich vrijdagnamiddag serieus in nesten gewerkt in de Renskouter in de Geraardsbergse deelgemeente Viane.

De chauffeur was de Renskouter ingereden ter hoogte van MPI Viane. Die weg leidt naar buurgemeente Galmaarden. Aan het begin van de Renskouter staat nochtans een verkeersbord dat een beperkte hoogte voor vrachtwagens aanduidt want even verderop is een brug. De chauffeur negeerde het bord en toen hij het brugje in de verte zag opduiken, besloot hij rechtsomkeer te maken. Bij het draaien liep het echter helemaal fout en kwam te vrachtwagen vast te zitten in de kouters. Hoe de chauffeur uiteindelijk weggeraakt is, is niet geweten.