OCMW voorziet 100.000 euro voor leersteun in Geraardsbergen Frank Eeckhout

09 september 2020

10u52 0 Geraardsbergen Om Geraardsbergse gezinnen een extra financieel duwtje in de rug geven om de eerste schoolkosten op te vangen, keurde de OCMW-raad 100.000 euro aan leersteun goed.

De rechthebbenden op leersteun zijn personen met een laag inkomen, mogelijk ten gevolge van het coronavirus. In minstens drie van de maanden april tot november 2020 was het maandelijks belastbaar bruto inkomen van het huishouden maximum 1.630,52 euro. Dit wordt verhoogd voor éénoudergezinnen en aantal personen ten laste. Dit inkomen mag niet hoger zijn dan 2.536,07 euro. “De individuele beslissing om de steun toe te kennen wordt telkens ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder comité van de sociale dienst. Voor een kleuter werd het bedrag bepaald op 25 euro, voor een kind in de lagere school ontvang je 50 euro en voor een kind in het middelbaar ontvang je 100 euro. Voor studenten in het beroepsonderwijs ontvang je 100 euro extra indien er veel extra materiaal moet worden aangekocht voor een bepaalde studierichting”, zegt schepen van Sociale Zaken David Larmuseau (CD&V).

De leersteun kan aangevraagd worden tot 30 november.