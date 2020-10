OCMW-gebouw even ontruimd door schouwbrand Frank Eeckhout

07 oktober 2020

13u46 0 Geraardsbergen Het OCMW-gebouw in de Kattestraat in Geraardsbergen werd kort na de middag even ontruimd door een schouwbrand. Niemand raakte gewond.

Brandweerpost Geraardsbergen werd woensdag omstreeks 12.30 uur opgeroepen voor een schouwbrand bij het OCMW in de Kattestraat, in het centrum van de stad. Zoals de procedure het voorschrijft, werd het personeel uit voorzorg gevraagd om het gebouw te verlaten. Met hun ladderwagen controleerden de brandweermannen de schouw van het gebouw. Ze slaagden er snel in het probleem op te lossen, waarna het personeel opnieuw aan de slag kon. Tijdens de interventie bleef de Kattestraat afgesloten voor het verkeer.