Noord-Zuidraad zoekt geïnteresseerde inwoners die zich willen inzetten voor ontwikkelingssamenwerking, fair trade en korte keten Frank Eeckhout

03 februari 2020

10u30 0 Geraardsbergen De Noord-Zuidraad in Geraardsbergen gaat op zoek naar inwoners die zich willen inzetten voor ontwikkelingssamenwerking, fair trade en korte keten. “ De Noord-Zuidraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar en adviseert het beleid op het vlak van eerlijke handel, internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling", zegt schepen Fernand Van Trimpont (CD&V).

Geraardsbergen wil een stad zijn die eerlijke wereldhandel ondersteunt en promoot. “De acties die we doen rond fair trade, in het kader van het behalen van het label van “fairtradegemeente”, zijn hier een voorbeeld van en passen binnen onze sensibiliserende rol rond het Noord-Zuidbeleid. De Noord-Zuidraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar en neemt een voortrekkersrol op bij het beleid rond fair trade en korte keten en werken zo mee aan een duurzame samenleving. Net zoals bij de acties rond het promoten van de producten van onze lokale producent. Van boer tot op je bord: het lijkt een eenvoudige weg, maar toch hebben sommige producten een hele reis afgelegd alvorens op je bord te belanden. Het moet ons doel zijn om mensen terug aan te moedigen om lokaal aan te kopen. We moeten de transportkilometers verminderen en opnieuw aandacht hebben voor de plaatselijk, duurzaam geproduceerde producten van bij ons", zegt schepen Fernand Van Trimpont.

Heb je interesse om hieraan mee te werken? Stuur dan een mailtje naar samenleving@geraardsbergen.be of bel naar 054/43.44.20.