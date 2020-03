Nog maar pas veroordeeld en alweer op slechte pad: 15 maanden cel voor diefstal met geweld LDO

02 maart 2020

15u08 0 Geraardsbergen O.D. (36) uit Geraardsbergen moet vijftien maanden naar de cel. De rechter heeft hem veroordeeld omdat hij op 2 september 2019 een diefstal met geweld heeft gepleegd. Hij volgde zijn slachtoffer vanaf de bank om haar voor 650 euro te beroven.

O.D. was nog maar net veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden met uitstel voor gelijkaardige feiten toen hij besloot een vrouw te overvallen. Hij was in de bank toen hij hoorde dat de vrouw 650 euro kwam afhalen. Hij is haar gevolgd en heeft haar van haar handtas beroofd. De dame kwam daarbij ten val en raakte gewond. De man was naar eigen zeggen bang dat hij met zijn gezin op straat zou belanden omdat hij de huur niet meer kon betalen. Toen hij hoorde dat de vrouw cash geld op zak had, nam hij de impulsieve beslissing om haar te beroven.