Nieuwe woonwijk in Schendelbeke is klaar voor de

eerste bewoners Frank Eeckhout

13 juli 2020

09u24 1 Geraardsbergen In de Geraardsbergse deelgemeente Schendelbeke wordt woensdag 15 juliopgeleverd. Het gaat hier om een eerste fase van de uitbreiding van woongebied. Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek wil met dit project tegemoet komen aan de nood aan kwalitatieve en betaalbare woningen in Geraardsbergen en deelgemeenten.

Het patrimonium van SHM Denderstreek omvat ondertussen meer dan 2.000 huurwoningen en -appartementen. De teller van koopwoningen staat op 5.000. Als sociale huisvestingsmaatschappij stelt SHM Denderstreek voorop dat het voor iedereen moet mogelijk zijn om kwaliteitsvol, gezinsvriendelijk en betaalbaar te wonen. In Geraardsbergen wachten 1.456 kandidaat huurders gemiddeld vier jaar op een betaalbare woning of appartement en het aantal kandidaat- kopers in deze regio is 43. Uit de cijfers blijkt ook duidelijk dat het vooral gaat om alleenstaanden en jonge gezinnen met maximum twee kinderen.

“De nieuwe woonwijk telt 50 gezinswoningen van verschillende types, grootte en indeling. Tien van deze woningen zijn volledig afgewerkte huurwoningen met omheinde tuin en tuinhuis. De overige 40 zijn casco koopwoningen die door de koper verder naar keuze kunnen worden afgewerkt. Elke woning is uiteraard energiezuinig afgewerkt met hoogrendementsglas, zonnepanelen en een zuinige hoogrendementsverwarmingketel. Groenaanleg en aanleg van voetpaden en opritten worden de komende maanden nog verder uitgevoerd", zegt communicatieverantwoordelijke Mieke Dobbenie.

De eerste bewoners worden begin september verwacht.