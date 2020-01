Nieuwe vereniging Serieus Curieus ziet levenslicht Frank Eeckhout

23 januari 2020

16u46 1 Geraardsbergen Met Serieus Curieus is Geraardsbergen een culturele vereniging rijker. Serieus Curieus is een vereniging die het cultureel erfgoed van de stad mee wil ondersteunen en onder de aandacht brengen.

Serieus Curieus organiseert op zondag 11 februari al een eerste activiteit. “We opteren voor een dialectavond omdat we het Geraardsbergs dialect in ere willen houden. Te veel mensen van mijn generatie kennen het Geraardsbergse dialect niet of onvoldoende", stelt bestuurslid Emma Van der Maelen vast. “Wie beter dan Jan Coppens, de auteur van ‘den dikke van Geraardsbergen’, kan deze avond opluisteren.” De gespreksavond gaat om 20 uur van start in zaal gROOD verzet op de Markt in Geraardsbergen en de toegang is gratis. Inschrijven is aanbevolen en kan via mail naar emma.vandermaelen@telenet.be.