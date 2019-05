Nieuwe studeerruimte in de fietskerk van Onkerzele Frank Eeckhout

22 mei 2019

14u48 11 Geraardsbergen In Geraardsbergen konden studenten reeds samen studeren in jeugdcentrum De Spiraal en in de kerk van Zarlardinge. Vanaf nu zet ook de kerk van Onkerzele haar deuren open voor de studenten.

Samen studeren zit in de lift. Niet alle jongeren hebben echter de kans om een geschikte ruimte te vinden om te studeren. Of sommige jongeren leren beter in een gemeenschappelijke ruimte, maar dienen daarom de blok door te brengen in de stad waar ze studeren. “Deze blokperiode kunnen studenten ook terecht in de fietskerk van Onkerzele. Hierdoor wordt het aanbod in de deelgemeenten uitgebreid. Met deze derde studeerruimte willen we onze Geraardsbergse studenten aan de hogeschool of universiteit ondersteunen in hun studies, zodat ze optimale kansen hebben om (af) te studeren“, zegt schepen van Jeugd en Onderwijs Fernand Van Trimpont (CD&V).

Daniel De Ron, voorzitter van de kerkraad, vult aan: “Dit nieuw initiatief speelt tevens in op een nuttig, zinvol, duurzaam en gedragen nevengebruik van onze kerk. We vinden het belangrijk dat ons kerkgebouw door de lokale gemeenschap goed wordt gebruikt.” De kerk van Onkerzele is elke dag van 7.30 tot 22 uur beschikbaar voor de studenten. Elke student zit aan een aparte tafel in de zijbeuk van de kerk. Er is gratis wifi, koffie en water.