Nieuwe start van cultuurseizoen CC De Abdij: Willy Sommers mag aftrap geven Frank Eeckhout

02 september 2019

13u06 0 Geraardsbergen De maand september betekent niet alleen de start van een nieuw schooljaar, ook CC De Abdij pikt opnieuw de draad op.

Willy Sommers mag opener van dienst zijn: in het Arjaantheater zal hij op vrijdag 20 september zijn decenniumhits uit de negentiger jaren loslaten op het publiek. Waan jou op een optreden van ‘Tien om te zien’ en brul mee met klassiekers als ‘Barbara’ en ‘Een beetje verliefd’, want in de jaren ’90 waren de gloriedagen van Willy Sommers allesbehalve voorbij. Op zaterdag 21 september brengt Walter Baele zijn ‘Best of’ naar Geraardsbergen, en sluit hiermee een hoofdstuk af dat startte in 1986 en hem 15 soloshows en duizenden optredens ver brachten. Beleef nog eenmaal hoe Rosa, Koning Filip, Willy Naessens of Wito hun dagen doorbrengen vooraleer Walter Baele hen vaarwel zwaait. En traditiegetrouw mogen de kinderen zich op zondagnamiddag neervlijen voor de poppenkastvoorstelling ‘De wolf en de duivel’.

Voor meer info en tickets kan je terecht bij CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61 of via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be.