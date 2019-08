Nieuwe sporthal De Veldmuis is paradepaardje van sportdienst Frank Eeckhout

28 augustus 2019

16u09 0 Geraardsbergen Met een extra sportzaal, drie parketzalen en een volledig uitgerust turnhal is sportcomplex De Veldmuis in Geraardsbergen hét paradepaardje van de sportdienst geworden. “Zaterdag wordt de sportzaal ingehuldigd met demo’s van de verschillende sportclubs en rondleidingen", kondigt schepen van Sport Véronique Fontaine (Open Vld) trots aan.

Eind 2011 schaarde de Geraardsbergse sportraad zich unaniem achter het voorstel om een nieuwe sportzaal te bouwen op de site van sportzaal De Veldmuis in Nederboelare. Toenmalig sportschepen Patrick Flamez gaf aan tevreden te zijn als de eerste steen nog in 2012 gelegd kon worden. Maar het mocht 2013 ook zijn voor hem. Uiteindelijk zijn de bouwwerken voor de nieuwe sporthal pas 2017 van start gegaan.

De nieuwe sportaccommodatie is een echt pareltje geworden. “De oude zaal werd behouden maar kreeg wel een nieuwe vloer. De oude vloer was 20 jaar oud en had zijn beste tijd gehad. Rond de oude zaal zijn een compleet nieuwe sporthal, twee danszalen, een turnzaal en een zaal voor krijgskunsten gebouwd. Zowel de nieuwe sporthal als de zaal voor krijgskunsten kunnen onderverdeeld worden in verschillende compartimenten zodat meerdere clubs er gelijktijdig gebruik kunnen van maken. En in de danszalen kunnen de leerlingen van onze Academie terecht. Die dansen nu in een oud lokaal. Bovendien zijn de bouwwerken uitgevoerd met de laatste ecologische snufjes. Zonnepanelen en het hergebruik van regenwater zorgen ervoor dat het gebouw bijna energieneutraal is, wat een serieuze besparing is op de energiefactuur", weet schepen Véronique Fontaine.

Het sportcomplex heeft ook een gloednieuwe cafetaria. “De oude cafetaria werd uitgebaat door de stad. Nu hebben we een concessie uitgeschreven. De cafetaria is aangekleed met mooie muurtekeningen die verwijzen naar het glorierijke sportverleden van onze stad. Via ramen kan je ook de activiteiten in de twee grote sportzalen volgen", gaat de schepen verder. De extra ruimte biedt de stad ook mogelijkheden om G-sporters een kans te geven. “We denken daarbij aan de sportdag van het MPI in Viane en andere groepen die anders moeilijk aan bod komen. En ook onze sportklassen tijdens vakantieperiodes kunnen we vanaf nu uitbreiden. We zoeken wel nog een oplossing voor de Finse piste. Die kunnen we misschien integreren in de plannen voor Den Bleek”, geeft de schepen nog mee.

De bouw van de nieuwe sporthal klokt uiteindelijk af op 5,8 miljoen euro. “We hadden de kosten geraamd op 5 miljoen euro. Maar omdat we de dansers van de Academie en de turnclub hier onderdak geven, konden we rekenen op 900.00 euro subsidies waardoor we eigenlijk geen meerkost hebben", besluit Fontaine. De officiële opening vindt plaats op zaterdag 31 augustus. De rondleidingen en demo’s starten om 14 uur.