Nieuwe schoolbibliotheek De Zeppelin krijgt vorm Frank Eeckhout

15 augustus 2019

17u35 1 Geraardsbergen De nieuwer schoolbibliotheek van basisschool De Zeppelin in Geraardsbergen krijgt steeds meer vorm.

Ook tijdens de schoolvakantie zitten ze in De Zeppelin niet stil. “Volgend schooljaar maken we opnieuw werk van degelijk leesonderwijs. Onze gloednieuwe schoolbibliotheek is de kers op de taart. Dankjewel Boekhandel Beatrijs en Iedereen Leest voor deze unieke kans. Wij willen ook Bibliotheek Geraardsbergen bedanken voor de tips en de samenwerking in het verleden en de toekomst", laat de school weten.