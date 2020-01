Nieuwe postzegels met bezienswaardigheden van Geraardsbergen Frank Eeckhout

14 januari 2020

11u01 0 Geraardsbergen Kulturele Postzegelclub Schendelbeke heeft vijf postzegels uitgebracht met bezienswaardigheden in Geraardsbergen.

Met de uitgifte van vijf nieuwe postzegels zet de postzegelclub zijn 41ste werkingsjaar in de verf. “We opteerden voor de kerk en het stadhuis op de Markt, verdedigingstoren Dierkost, het standbeeld Heilig Hart en de kapel op de Oudenberg. Hiermee brengen we een eerbetoon aan onze stad", zegt voorzitter Ronny Fauconnier. De club telt 45 leden maar slaagt er helaas niet in om de jeugd te bereiken. “Misschien kunnen de jongeren eens een kijkje komen nemen op onze ruilbeurs in zaal de Reep op 16 mei en krijgen ze de kriebels wel te pakken.”

De postzegels zijn te verkrijgen in het toeristisch infokantoor op de Markt, bij de voorzitter en op de ruilbeurs.