Nieuwe inwoners vertellen hun verhaal tijdens ontbijt Frank Eeckhout

09 oktober 2019

14u22 2 Geraardsbergen Nieuwkomers en ouderen vertellen op vrijdag 11 oktober hun levensverhaal tijdens een ontbijt in de Maretak in Geraardsbergen.

‘Ontbijt met een verhaal’ is een organisatie van het stadsbestuur van Geraardsbergen samen met Vormingplus, Volwassenonderwijs Kisp Geraardsbergen, Okan Geraardsbergen, Leerpunt Zuid-Oost Vlaanderen en Agentschap Integratie en Inburgering. Zoals de naam het al doet vermoeden kunnen de aanwezigen genieten van een ontbijt en nadien van verschillende verhalen. De verhalen worden verteld in tentjes die opgesteld staan in het park achter De Maretak. “Ontbijt met een verhaal is vooral gericht op nieuwkomers en ouderen, maar uiteraard is iedereen welkom. Vrijdag worden er een honderdtal mensen verwacht die komen ontbijten en luisteren. De aanwezigen schuiven eerst aan voor het ontbijt. Het ontbijt wordt voorzien door de vrijwilligers van De Poort", zegt schepen Kristin Vangeyte (Open Vld).

Ontbijt met een verhaal richt zich op interculturele ontmoetingen en volksverhalen. Via Ontbijt met een verhaal worden mensen samengebracht rond verhalen. Samen wordt er gezocht naar de rode draad, het thema of de moraal van het verhaal.