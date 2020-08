Nieuwe hoofden en handen voor reuzen Gerarda en Kinneke Baba

Frank Eeckhout

28 augustus 2020

20u59 0

Met een nieuw hoofd en nieuwe handen zitten de Geraardsbergse reuzen Gerarda en Kinneke Baba in het nieuw. “Al te vaak kregen we kritiek dat de hoofden in polyester niet bij de reuzen pasten. Daarom hebben we weer voor houten hoofden gezorgd", zegt “Chef Techniek” Samuel Goossens. .

De Reuzengilde pakte begin dit jaar, om de 505de verjaardag van de Processie van Plaisance en de vijfde verjaardag van de erkenning van deze processie als immatrieel cultureel erfgoed, al uit met de onthulling van een nieuw, historisch correct houten hoofd van reus Goliath. Nu hebben ook de reuzen Gerarda en Kinneke Baba een historisch correct houten hoofd. “De hoofden zijn gemaakt door Julien Barthélemy, een gerenommeerd reuzenbouwer uit de buurt van Parijs. De Franse kunstenaar kwam de originele hoofden ophalen. In zijn atelier maakte hij er perfecte kopieën in lindenhout van. Daarna schilderde hij de hoofden waarna een kapster onze reuzen van een mooie haardos voorzag. We zijn echt blij met het resultaat maar de houten hoofden maken de reuzen wel een pak zwaarder voor onze reuzendragers", weet Samuel Goossens.

Net als de oude hoofden waren ook de handen van de drie reuzen ook uit kunststof vervaardigd. “En die waren ook dringend aan vervanging toe. De grootte van de oude handen waren trouwens niet in verhouding met de grootte van de reuzen. Daarom lieten we voor ons reuzentrio nieuwe handen uit leder vervaardigen door de ervaren leerlooier Myriam Vanden Daele uit Wannebecq. De vingers kunnen geplooid worden zodat Goliath zijn zwaard, Gerarda haar ruiker bloemen en Kinneke Baba haar rammelaar nu ook echt vasthouden", lacht Samuel.