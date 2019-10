Nieuwe consultatieruimtes gynaecologie op campus Geraardsbergen Frank Eeckhout

18 oktober 2019

17u27 0 Geraardsbergen Op afspraak gaan bij de gynaecoloog of vroedvrouw in het ASZ campus Geraardsbergen kan voortaan in fonkelnieuwe consultatieruimtes.

De consultatie gynaecologie bevindt zich nu in gebouw Verhaeghe op de eerste verdieping en dus niet langer naast de vroegere materniteit. Deze laatste sloot haar deuren op 1 juli 2019, omdat het aantal bevallingen in een kleinere kraamafdeling als deze in Geraardsbergen ver onder de quota bleef die minister Maggie De Block vooropstelde in haar plannen om het ziekenhuislandschap te hervormen. “Een moeilijke periode”, zegt Sabine Siau, algemeen directeur wnd. van het ASZ. “Maar ondanks de besparingen die de overheid de gezondheidssector oplegt en de ziekenhuizen treft, zijn we nooit gestopt met investeren in de toekomst.”

Zwangerschapsopvolging en begeleiding alsook de kindergeneeskundige opvolging na de bevalling zijn dan ook nooit weggeweest in Geraardsbergen. Integendeel. Het aanbod werd nog versterkt. Bovendien kunnen de gynaecologen hun patiënten voortaan ontvangen in nieuwe, moderne consultatieruimtes met veel lichtinval. “Patiënten kunnen op onze campus in Geraardsbergen nog altijd terecht voor algemene gynaecologische problemen: infecties, borstpijn, seksuele problemen zoals pijn bij betrekkingen, menstruatie- of bloedingsproblemen, anticonceptie, incontinentie, pijn in de onderbuik, menopauze of preventief onderzoek. Net als voor specifieke gynaecologische opvolging, zoals bij een zwangerschap", geeft Siau nog mee.