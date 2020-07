Nieuw wegdek op Moerbekeplein Frank Eeckhout

29 juli 2020

11u27 10 Geraardsbergen Agentschap Wegen en Verkeer gaat vanaf dinsdag 11 augustus het wegdek van het Moerbekeplein in Moerbeke vernieuwen.

Het betonnen wegdek van Moerbekeplein/Pauwelstraat wordt grondig hersteld vanaf het plein tot voor de kerk. Ook de fundering wordt aangepakt. De werken starten op dinsdag 11 augustus en duren tot half september. Voor de veiligheid gaat de weg volledig dicht en geldt er een omleiding. Alle verkeer rijdt in de beide richtingen om via Edingseweg, Breemstraat, Ninoofsesteenweg, om terug op de N272 te komen. De fietsers rijden om via Willem van Moerbekestraat, Wilgierlaan, Leeuwergemstraat en Pauwelstraat.