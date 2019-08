Nieuw project ‘Sport Overdag’ gelanceerd Frank Eeckhout

23 augustus 2019

15u16 0 Geraardsbergen In Geraardsbergen heeft iedereen die overdag tijd heeft de kans om deel te nemen aan het project Sport Overdag.

Sport Overdag biedt activiteiten voor elke niveau en leeftijdscategorie. Spinning kan op maandag en dinsdag, trainen met gewichten op maandagnamiddag, conditiegym op dinsdag en donderdag, zumba op woensdag. Bovendien kan je op dinsdag om 16 uur met je deelnamekaart aan een gereduceerd tarief zwemmen in het Gaversbad. Het volledige programma vind je op www.geraardsbergen.be/sport. Deelnemen is eenvoudig. Voor 16 euro (4 euro met Vrijetijdspas) koop je een 20-lessenkaart. Deze kaart is geldig voor alle lessen van het project Sport overdag. Meer info bij de sportdienst op het nummer 054/43.51.43.