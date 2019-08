Nieuw kenniscentrum opent in 2021 (zonder financiële strop om de hals) Frank Eeckhout

20 augustus 2019

10u05 3 Geraardsbergen Het nieuwe kenniscentrum in Geraardsbergen moet in 2021 de deuren openen. “De ruwbouw is zo goed als klaar. Momenteel wordt het financieel plaatje opgemaakt voor de verdere afwerking van het gebouw. Het kenniscentrum zorgt echter niet voor een financiële strop om de hals van Geraardsbergen", verzekert schepen van Cultuur An Panis.

Achter het Adminstratief Centrum en het politiegebouw is de voorbije maanden een imposante blok beton uit de grond gerezen. In het gebouw komen naast de bibliotheek ook het stadsarchief (verdieping -1), vergaderzalen en werkruimten voor andere stadsdiensten (verdieping +2), alsook een medialab voor ICT-cursussen en mediawijsheid (verdieping +3). Het bibliotheekgedeelte dat op het gelijkvloers en op verdieping +1 komt, beslaat 1.800 vierkante meter. Om waterschade te vermijden bij overstromingen van de Dender, werd onder het gebouw een overstromingskelder van 600 kubieke meter voorzien. Het gebouw is afgewerkt met geglazuurde groene gevelstenen. Vorig jaar heette het nog dat het nieuwe kenniscentrum eind 2019 de deuren zou openen maar die datum is ondertussen bijgesteld.

“De opening van het gebouw wordt voorzien in 2021", zegt schepen Ann Panis (Open Vld). Dat is 24 jaar nadat de gemeenteraad in 1987 een architect aanstelde om de plannen voor de nieuwe bib te ontwerpen. “Het gebouw in de Gasthuisstraat was toen al verouderd verouderd en voldeed niet meer aan de vereisten van een modern en gemakkelijk toegankelijke bibliotheek. Politici waren het er toen over eens dat de 8.500 bibliotheekbezoekers beter verdienden. Toch sleepte het nog jaren aan om dit dossier in een uitvoerende fase te krijgen. In de vorige legislatuur is dit eindelijk gebeurd. Vandaag staat er een mooi groen gebouw waar onze inwoners niet enkel boeken zullen kunnen ontlenen maar ook lezingen en workshops kunnen bijwonen, opzoeken kunnen doen of gewoon gebruik maken van de leeszalen", zegt Panis.

Wat de kostprijs betreft, doen ondertussen de meest wilde verhalen de ronde. Ook blijft onduidelijk wat er met de twee bovenste verdiepingen gaat gebeuren. “We moeten dit bekijken als twee aparte dossiers. Tot eind 2019 hebben we 5.850.000 euro voorzien voor de ruwbouw. Voor de binnenafwerking van de bib en het archief moet het budget nog opgemaakt worden. Dat maakt deel uit van onze meerjarenplanning waar momenteel aan gewerkt wordt. We bekijken ondertussen ook of er budget is voor de afwerking van de bovenverdieping om er stadspersoneel onderdak te geven", gaat Panis verder. De schepen reageert verbaasd op de kritiek van de oppositie op het financiële plaatje van het kenniscentrum. “Het lijkt wel alsof ze de voorbije jaren het dossier niet gelezen en de wekelijkse werfverslagen met financiële updates niet ingekeken hebben", besluit Panis.