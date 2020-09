Nieuw in de bib van Geraardsbergen: e-boeken ontlenen op je eigen toestel Frank Eeckhout

21 september 2020

16u24 1 Geraardsbergen Leden van de Geraardsbergse bib kunnen vanaf nu e-boeken ontlenen op hun eigen toestel via het e-boekenplatform ‘cloudLibrary’. “Leden kunnen twee e-boeken tegelijk lenen voor 6 weken. Als de uitleentermijn afloopt, verdwijnen de e-boeken vanzelf van hun toestel", laat bibliothecaris Paul De Taeye weten.

De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo en Tolino. In cloudLibrary zie je welke e-boeken je kan lenen of reserveren. Met één muisklik zet je e-boeken op je leesplankje en start je met lezen. “Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige boeken en een beperkt aanbod Engelstalige werken. De collectie richt zich tot volwassen leners en bevat vlot leesbare fictie, literaire en populaire romans, maar ook toegankelijke non-fictie. De meerderheid van Vlaamse uitgevers zet haar schouders onder het platform. Zo vind je er boeken van onder meer Arnon Grunberg, Stefan Brijs, Pieter Aspe, Nicci French, Rudi Vranckx en nog veel meer. Het cloudLibrary-platform is erg gebruiksvriendelijk zodat jong en oud er vlot mee aan de slag kunnen", weet de bibliothecaris.