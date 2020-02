Nieuw hoofd voor reus Goliath Frank Eeckhout

17 februari 2020

13u58 1 Geraardsbergen De Reuzengilde viert de vijfde verjaardag van de Processie van Plaisance als immaterieel cultureel erfgoed met een nieuw hoofd voor reus Goliath.

Dit jaar wordt in Geraardsbergen de 505de Processie van Plaisance gevierd. Elk jaar wordt het zilveren reliekschrijn van Sint-Bartholomeus op de zondag van of na 24 augustus (zijn feestdag) rondgedragen door de stad. Voorop de processie stappen het Geraardsbergs reuzentrio Goliath, Gerarda en Kinneke Baba. Zaterdag legde de Reuzengilde hetzelfde traject af dat 505 jaar geleden werd afgelegd, toen de relikwie van Sint-Bartholomeus van de kartuizerij van Lierde naar de kerk in Geraardsbergen werd gebracht. Deze keer werden echter niet de relikwieën meegedragen maar een nieuw hoofd voor reus Goliath.