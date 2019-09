Nieuw buurthuis Schendelbeke in de steigers Frank Eeckhout

13 september 2019

15u33 8 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen gaat samenwerken met Beauprez Service Residenties voor de bouw van een nieuw buurthuis in Schendelbeke. Dat buurthuis komt op de huidige locatie in de Dagmoedstraat.

Via een open oproep konden private ondernemers een projectvoorstel indienen om de site in de Dagmoedstraat te moderniseren, daarbij kwam Beauprez Service Residenties als beste uit de bus. “We gaan met hen een opstalovereenkomst voor dertig jaar afsluiten. De overeenkomst houdt in dat de opstalhouder ertoe gehouden is om voor de stad een nieuw buurthuis te bouwen overeenkomstig met de eisen van de stad. In ruil mag de opstalhouder op het terrein assistentiewoningen bouwen en exploiteren. De huidige gebruikers van het buurthuis worden bij de verdere opmaak van het bouwdossier en tijdens de uitvoering van de werken nauw betrokken. De opening van het nieuwe buurthuis moet haalbaar zijn binnen drie of vier jaar", laat burgemeester Guido De Padt (Open Vld) weten.