Negen maanden cel voor vijftiger die buurvrouw in badkamer bespiedt met camera LDO

24 september 2020

13u43 0 Geraardsbergen Vijftiger G.V. uit Geraardsbergen is in de correctionele rechtbank veroordeeld tot negen maanden cel waarvan zes maanden met uitstel. De man werd in 2018 betrapt op het bespieden van zijn buurvrouw. Hij verstopte een camera in haar huis waarmee hij haar in de badkamer kon filmen.

Het slachtoffer ontdekte dat iemand haar in de gaten hield toen er plots een camera uit het plafond van haar woning viel. Het toestel stond gericht op de badkamer om zo intieme beelden van haar te maken. De buurman bleef in de rechtbank alle betrokkenheid ontkennen, maar de rechter ziet voldoende bewijzen van zijn schuld. Het feit dat hij over een sleutel beschikte om binnen te gaan in het huis van zijn buurvrouw, dat de camera aan zijn e-mailadres gelinkt was, dat het toestel op zijn naam werd gekocht en dat de stiekem gefilmde beelden op zijn computer stonden, speelden een rol in de beoordeling.