Negen bewoners woonzorgcentrum Baronie van Boelare vermoedelijk overleden aan coronavirus Claudia Van Den Houte Frank Eeckhout

09 april 2020

22u13 0 Geraardsbergen Negen bewoners van woonzorgcentrum Baronie van Boelare zijn overleden nadat ze vermoedelijk besmet raakten met het coronavirus. Hoeveel besmettingen er zijn in het woonzorgcentrum is niet duidelijk, aangezien er geen testen beschikbaar zijn. Directeur Maarten Van Nieuwenhove benadrukt dat er een grote nood is om te kunnen testen. “Onze gedachten gaan uit naar de getroffen families.”

Eerder werd al gemeld dat er enkele bewoners en personeelsleden besmet waren. “We kunnen geen uitsluitsel geven of de negen bewoners allemaal effectief aan het coronavirus zijn overleden, aangezien we niet kunnen testen”, zegt algemeen directeur Maarten Van Nieuwenhove. “Hoeveel besmettingen er zijn, is daardoor ook koffiedik kijken.” Van Nieuwenhove betreurt dat er geen testen ter beschikking zijn gesteld van de Baronie Van Boelare. “We zijn ervan overtuigd dat we moeten kunnen testen. Het ontbreken van testen voor onze kwetsbare doelgroep en de medewerkers, brengt een grote onzekerheid met zich mee. We hadden gehoopt dat we in de poule zouden zitten van woonzorgcentra die testkits zouden krijgen, maar dat is dus niet het geval.”

“We hebben van in het begin alles op alles gezet om onze bewoners te beschermen tegen het virus. We passen alle maatregelen al maximaal toe. We werken nauw samen met de CRA en deskundigen bij Zorg- en Gezondheid om de situatie te evalueren en bij te sturen waar nodig. Het Agentschap Zorg- en Gezondheid is al langs geweest, we doen alles wat we kunnen. We hebben 3.000 mondmaskers, iedereen draagt beschermende kledij, gebruikt alcoholgel... We hebben een heel arsenaal beschermingsmateriaal waarmee we nog wekenlang verder kunnen. Elke kamer waar het virus zou kunnen zitten, wordt binnen en buiten gegaan met een nieuwe set beschermingsmateriaal, gecombineerd met nog ontsmetting tussendoor. Onze andere centra ’t Cautervelt, Ter Linden, ’t Hooghvelt en De Vrijheid zijn trouwens tot op vandaag coronavrij.”

Het zijn harde tijdens voor personeel en bewoners. “Het is zeer zwaar. Het is schrijnend hoe snel het virus kan toeslaan. Bewoners kunnen zich ‘s ochtends nog goed voelen en ‘s avonds al zwaar ziek zijn. Ik wil dan ook het personeel een hart onder de riem steken. Al onze zorgverleners, verpleegsters, onderhoudsmedewerkers... leveren uitmuntend werk. Onze gedachten gaan uit naar de getroffen families. Het doet ons verdriet om te zien dat onze bewoners en familieleden deze situatie moeten meemaken. We leven mee met alle bewoners, hun familieleden en de zorgverleners. Het is pijnlijk en verontrustend dat zij deze uitzonderlijke omstandigheden moeten meemaken. Dit virus is een sluipend gif.”