Nauwe samenwerking stad en winkeluitbaters moeten veiligheid in winkels garanderen Politie gaat oogje in het zeil houden of coronamaatregelen nageleefd worden Frank Eeckhout

18 april 2020

10u49 4 Geraardsbergen Door nauw met elkaar samen te werken willen winkeluitbaters en het stadsbestuur van Geraardsbergen de veiligheid in de winkels garanderen. “Het goede verloop in winkels en supermarkten is van essentieel belang om de verspreiding van het coronavirus in onze stad in te dijken. We kunnen ons op dat vlak geen laksheid veroorloven", zegt schepen van Lokale Economie Véronique Fontaine (Open Vld).

Het stadsbestuur en de lokale politie werken nauw samen met de uitbaters van de winkels om na te gaan hoe deze de richtlijnen handhaven. “Samen zorgen we ervoor dat de veiligheid van de klanten wordt gegarandeerd en de kans op besmetting geminimaliseerd. We vragen dan ook aan alle inwoners om de richtlijnen van de winkels en supermarkten strikt en zonder discussie op te volgen. In de eerste plaats bedanken we alle uitbaters van voedingswinkels, supermarktuitbaters en winkelmedewerkers uitdrukkelijk voor het harde werk in moeilijke omstandigheden de afgelopen weken. De goede werking van deze is én blijft noodzakelijk om de voedselbevoorrading van onze inwoners te verzekeren. De supermarkten hebben bezoek gekregen van de lokale politie om na te gaan hoe ze de coronarichtlijnen handhaven om de verspreiding van het virus in te dijken. Er werd vastgesteld dat elke supermarkt extra inspanningen levert om de richtlijnen goed na te leven", zegt schepen Véronique Fontaine.

Nu de doe-het-zelf zaken en tuincentra opnieuw mogen openen vanaf zaterdag 18 april, heeft het stadsbestuur eveneens contact opgenomen met deze uitbaters. “Ook hier zullen de richtlijnen nauw worden opgevolgd. Ook hier zullen de richtlijnen nauw worden opgevolgd. De lokale politie zal bij alle winkels regelmatig controleren om na te gaan of de maatregelen correct opgevolgd worden. Zo mag elk winkelbezoek maar een half uur duren en mogen de winkels maar één klant per 10 vierkante meter toelaten in hun zaak. Daarnaast moet de social distance van anderhalve meter steeds gerespecteerd worden. Wanneer we als lokaal bestuur de supermarkten of winkels logistiek kunnen ondersteunen door het leveren van nadarhekken of passend affichemateriaal, dan doen we dit graag. Uitbaters kunnen met elke vraag terecht bij onze dienst lokale economie op het nummer 054/43.45.05 of via mail naar economische.zaken@geraardsbergen.be. Deze dienst staat ook ter beschikking voor het geven van tips en advies om de richtlijnen te handhaven", geeft schepen Fontaine nog mee.