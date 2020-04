Na medewerkers ook bewoners Baronie van Boelare besmet met Covid-19 Frank Eeckhout

10u45 20 Geraardsbergen In de Baronie van Boelare in Geraardsbergen hebben, ondanks de strikte opvolging van de maatregelen, enkele bewoners en medewerkers positief getest op Covid-19. Eerder testte al één medewerker positief op het coronavirus.

“De besmette bewoners worden zoals voorheen in quarantaine verzorgd. De besmette medewerkers blijven thuis tot de symptomen verdwenen zijn. Onze werking komt niet in het gedrang en wij zetten alle middelen in om dit zo te houden. In onze andere centra De Vrijheid, Ter Linden, ‘t Cautervelt en ‘t Hooghvelt hebben we nog geen infecties vastgesteld. Wij beseffen dat dit uitzonderlijke tijden zijn en wensen alle medewerkers een hart onder de riem te steken. Zij verdienen dat”, zegt algemeen directeur Maarten Van Nieuwenhove.