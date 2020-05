Na grote enquête: Amper 36% geeft auto’s carte blanche in stadscentrum Schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont gaat enquête aangrijpen om visie stadsbestuur bij te stellen Frank Eeckhout

31 mei 2020

11u13 3 Geraardsbergen Amper 36% van de Geraardsbergenaars geeft auto’s carte blanche in het centrum van de stad. 61% van de deelnemers aan onze enquête ziet op één of andere manier liever minder gemotoriseerd verkeer in de winkelstraten. “Uit de poll blijkt duidelijk dat zowel fietser als voetganger, ten opzichte van de auto, een veel prominentere plaats in de winkelstraten verdienen", stelt schepen van Mobiliteit en Stadsontwikkeling Fernand Van Trimpont vast.

De aanleiding van onze enquête was een oproep van Fietscampagne vzw om de binnenstad terug te geven aan de fietsers. Dat zorgde voor gemende reacties bij de handelaars en bezoekers van centrum. De lezers kregen 5 vragen voorgeschoteld: Ik ga voor een permanent verkeersvrije binnenstad (32%) - Een verkeersvrije binnenstad? Nooit (36%) - Een verkeersvrije binnenstad tijdens de weekends zie ik wel zitten (6%) - Een verkeersvrije binnenstad? Enkel tijdens speciale shoppingdagen (15%) - Ik opteer eerder voor een verkeersluwe binnenstad (8%). Ruim 4.200 lezers namen deel aan onze bevragingen waardoor de resultaten zeker relevant zijn.

Uit de poll blijkt dat fietser en voetganger een veel prominentere plaats in de winkelstraten verdienen schepen van Mobiliteit en Stadsontwikkeling Fernand Van Trimpont

Schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) heeft de schommelingen met argusogen gevolgd en trekt conclusies uit het eindresultaat. “De vele reacties op de poll van Het Laatste Nieuws tonen aan dat veel mensen begaan zijn met de beleving in ons stadscentrum. De vraagstelling gaf vooral twee uiterste visies weer: verkeersvrije binnenstad of auto’s aan de macht? Een volledig verkeersvrij stadscentrum is momenteel niet voorzien in het meerjarenplan van de stad. Maar uit de poll blijkt duidelijk dat zowel fietser en voetganger, ten opzichte van de auto, een veel prominentere plaats in de winkelstraten verdienen”, leert de schepen uit de enquête.

Daarom gaat Van Trimpont voluit werk maken van een nieuwe, toekomstgerichte en integrale visie op het stadscentrum. “Qua look en feel, uitzicht, aankleding, toegankelijkheid, mobiliteit, ondernemerschap en beleving voor jong en oud moet ons centrum weer hip worden. Veel mensen willen een aantrekkelijk, fietsvriendelijk, autoluwer, proper, levendig, toegankelijk, stadscentrum waar voetgangers, fietsers en auto’s elkaar graag zien. Ook de veiligheid en de luchtkwaliteit in de binnenstad zal op deze manier in verbeteren. De opwaardering van het Stationsplein zal hierin eveneens een grote rol spelen", besluit schepen Van Trimpont.