Na drieste aanval op vriendin en buurvrouw: Thomas Cooijman krijgt maximumstraf van 30 jaar

24 oktober 2019

16u14

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 8 Geraardsbergen Thomas Cooijman (42) moet dertig jaar naar de gevangenis voor doodslag op zijn ex-partner en poging doodslag op haar buurvrouw. De Nederlander doodde Sandra Stompf (38) in haar huis in Geraardsbergen met een keukenbijl en ging daarna ook de buurvrouw te lijf. De assisenjury besloot de maximumstraf uit te spreken omwille van de gruwel van zijn daden en het gevaar op recidive.

Een ruzie tussen Thomas Cooijman en zijn ex-vriendin Sandra Stompf in de woning van de vrouw in de Volderstraat in Geraardsbergen liep op 10 juni 2015 uit de hand, met zware gevolgen.

Keukenbijl

Twee kinderen waren getuige van een gruwelijke steekpartij, waarbij Cooijman Stompf te lijf ging met messen en een keukenbijl. De vrouw liep een dertigtal snij- en steekverwondingen op en overleed aan haar verwondingen. Volgens de beschuldigde vertelde Stompf op de dag van de feiten dat ze al een tijdje een relatie had met een andere man, en sloegen zijn stoppen door.



Buurvrouw Anja Massart, die tumult had gehoord en wilde helpen, kreeg de woede van Cooijman daarna tot haar gericht en kreeg ook klappen van de bijl. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde de woeste aanval. Het 4-jarige dochtertje van het koppel zag alles gebeuren, samen met de toen 13-jarige zoon van de vrouw uit een andere relatie. De kinderen raakten niet gewond, maar zij werden in shock naar het ziekenhuis gebracht.

Geen voorbedachtheid

In het assisenproces opperden de burgerlijke partijen gisteren dat Cooijman planmatig en doelgericht te werk ging en dus met voorbedachten rade handelde. Dat zou de tenlastelegging van doodslag optrekken naar moord. Cooijman zweeg intussen in alle talen, want hij herinnerde zich naar eigen zeggen niets van de feiten. Volgens het Openbaar Ministerie was dat een tactiek om de zwaarste straf te ontlopen.

De jury besliste vanmiddag in het voordeel van de beklaagde en oordeelde dat er van voorbedachtheid geen sprake is. Cooijman werd schuldig bevonden aan doodslag. “Het is niet bewezen dat er voorbedachtheid was. Hij wilde het slachtoffer wel dood en betwist niet dat hij de messteken toebracht”, stelde het arrest over de schuldvraag.

“Geen enkel excuus”

Omdat Cooijman gestraft wordt voor doodslag en niet voor moord, riskeerde hij maximaal 30 jaar cel en geen levenslange opsluiting. Het Openbaar Ministerie zag alvast geen verzachtende omstandigheden en vorderde de maximumstraf. “Er is geen enkel excuus voor de feiten. Het was vrouwenhaat in het kwadraat. Ze werd ook nog eens vernederd door haar haar af te snijden. Hij heeft een moeder afgeslacht voor de ogen van de kinderen, die getekend zijn voor het leven”, aldus aanklager Frederik Vroman.

Spijt

Advocaten Charlotte De Boeck en Sanne De Clerck voerden wel nog verzachtende omstandigheden aan. “Er is inderdaad geen excuus voor de feiten, maar u kan rekening houden met de context. Hij heeft schuldinzicht en hij heeft spijt. De relatie met zijn kinderen op dit moment is ook een verzachtende omstandigheid. Het is een man die nog geholpen kan worden, via een intensieve psycho-sociale begeleiding.”

Ik beken dat ik zeer vreselijke feiten gepleegd heb. Niets kan ik als excuus aanvoeren dat dit is gebeurd. Ik schaam me tot in het diepst van mijn hart Thomas Cooijman

Cooijman zelf drukte in zijn laatste woord opnieuw spijt uit. “Ik beken dat ik zeer vreselijke feiten gepleegd heb. Niets kan ik als excuus aanvoeren dat dit is gebeurd. Ik schaam me tot in het diepst van mijn hart.”

Het hof van assisen vond geen verzachtende omstandigheden en legde uiteindelijk de maximumstraf van 30 jaar cel op.