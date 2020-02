Na afgelasting Krakelingen: Bakkers delen 4.500 mastellen gratis uit aan klanten Frank Eeckhout

23 februari 2020

12u22 4 Geraardsbergen Na de afgelasting van het dubbelfeest Krakelingen en Tonnekensbrand blijven de bakkers in Geraardsbergen zitten met 4.500 mastellen. Die werden gemaakt voor de Krakelingenworp. “We gaan die gratis uitdelen aan onze klanten", zegt Jonathan De Smet van bakkerij De Smet in Grimminge.

Niet alleen het Krakelingencomité treurt om de afgelasting van het dubbelfeest, ook de bakkers blijven achter met een financiële kater. Zo hebben bakkerij De Smet in Grimminge, bakkerij De Vesten en bakkerij Rossignol in de Brugstraat samen 4.500 mastellen gebakken. En die krijgen ze nu niet verkocht. “In de vuilbak gooien is geen optie", zegt Jonathan De Smet. “Daarom hebben we beslist om de mastellen gratis uit te delen aan onze klanten, weliswaar bij een aankoop in onze winkel. We gaan ook enkele gouden mastellen verdelen waarmee onze klanten nog een mattentaart kunnen winnen. De stad zorgt wel voor eren kleine financiële tussenkomst, wat we appreciëren. Maar toch is het verlies groot want er zijn ook heel wat werkuren ingekropen", vertelt Jonathan.