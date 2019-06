N-VA schaart zich achter behoud open dok: “Maar belastingbetaler mag hier niet voor opdraaien” Frank Eeckhout

10u04 0 Geraardsbergen N-VA schaart zich achter het behoud van het openlucht zwembad in Den Bleek in Geraardsbergen. “Maar de belastingbetaler maar hier niet voor opdraaien", zegt gemeenteraadslid Ilse Roggeman.

Begin dit jaar besliste het stadsbestuur van Geraardsbergen om het gebied rond ‘Den Bleek’ te herbestemmen. Het bestuur wil deze unieke plek aan de Dender behouden als een laagdrempelige recreatieve ontspannings-, sport-, speel-, en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Alle geïnteresseerde Geraardsbergenaars, verenigingen, diverse raden, scholen, jongeren en ouderenvoorzieningen werden uitgenodigd om mee na te denken over de invulling van deze uniek groene site.

Inspiratiedag

Op 22 juni wordt het startschot gegeven van een groot participatietraject om de nieuwe invulling van de site te bepalen. Dit traject wordt begeleid door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). Op deze dag wordt ook een ideeënbus gelanceerd, waarin de hele zomervakantie ideeën kunnen gedeponeerd worden. Daarna volgt de oprichting van een kerngroep. Op de inspiratiedag en tijdens het groot verlof kunnen mensen zich aanmelden om in de kerngroep te zetelen. Deze kerngroep zal maandelijks samen komen en heeft als opdracht om tegen maart 2020 een realistisch ontwerp over de toekomstige invulling van de site te maken.

Oppositiepartij N-VA heeft zich steeds afzijdig gehouden van de discussie of het openlucht zwembad al dan niet behouden moet blijven. Tot nu. “We denken dat een open dok, en al zeker één dat deel uitmaakt van het collectieve geheugen van Geraardsbergen, het sluitstuk moet zijn van de algehele opwaardering van de site. We zijn er ons echter van bewust dat dit een budgettair huzarenstuk wordt. Maar in even grote mate zijn we ervan overtuigd dat een creatieve mix van financieringsbronnen zoals sponsoring, crowdfunding, publiek-private samenwerking of Vlaamse en Europese subsidies, de uitgaven onder controle kunnen houden. We roepen iedereen dan ook op om mee te werken en samen na te denken over redelijke, haalbare en sociaal verantwoorde oplossingen", zegt N-VA-fractieleider Ilse Roggeman.