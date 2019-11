N-VA pleit voor gratis parkeren tijdens weekend van kerstmarkt Frank Eeckhout

14 november 2019

13u54 18 Geraardsbergen Op de gemeenteraad in Geraardsbergen pleitte N-VA voor gratis parkeren tijdens het weekend van de kerstmarkt. Schepen van Lokale Economie Véronique Fontaine (Open Vld) beloofde om het voorstel te bekijken.

Zaterdag 14 en zondag 15 december staat in het teken van de kerstmarkt in Geraardsbergen. N-VA wil dat bezoekers dat weekend gratis hun wagen kunnen parkeren in het centrum. “Om de lokale handelaren te bedanken voor hun inzet en onze stad levendig te houden", motiveert Ilse Roggeman het voorstel. “Op die manier zullen dat weekend meer inwoners naar de kerstmarkt afzakken en eventueel ook hun boodschappen doen bij onze plaatselijke handelaars.”

N-VA Geraardsbergen gaat ook dit jaar tijdens de kerstperiode haar handelaarsactie organiseren als blijk van dank en steun. Lokale handelaars mogen in deze periode een kleine attentie verwachten.