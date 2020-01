N-VA Geraardsbergen verwelkomt Assita Kanko Frank Eeckhout

28 januari 2020

09u14 0 Geraardsbergen N-VA Geraardsbergen verwelkomt op zondag 9 februari Assita Kanko op haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Assita Kanko is het schoolvoorbeeld van een nieuwe Vlaming. Ze is geboren in Burkina Fasso in 1980 en emigreerde in 2004 naar België. Sinds 2019 zetelt ze in het Europees Parlement voor N-VA en verdedigt hier haar belangrijkste thema’s: vrouwenrechten, ondernemen en veiligheid en dat voor alle lagen van de bevolking. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in Villa Wilson, Guilleminlaan 24 in Geraardsbergen. Assita Kanko spreekt de sympathisanten om 11.30 uur toe.