Muurrock voor Kids sluit zomerkermis en -vakantie af Frank Eeckhout

28 augustus 2019

11u49 0 Geraardsbergen Muurrock voor Kids sluit op zondag 1 september de zomerkermis in Geraardsbergen en de vakantie af.

Dit jaar kunnen de kinderen genieten van een gekke disco show en de geweldige Ketnetband. Daarnaast kan je spelen op de springkastelen, op de foto gaan met Zeppe & Zikki of je circuskunsten tonen in de circushoek. “Topvakantie is er opnieuw bij met hun grimestand en we krijgen dit jaar ook bezoek van Huis van het Kind en Radio MIG. Voor de kleuters is er een aparte zone voorzien waar ze rustig kunnen spelen. Krijg je van al dat zingen, dansen, springen en klimmen honger dan kan je langs gaan bij de toog of eetkraampjes voor een lekkere hamburger, wafel of ijsje", laat Tine Plateau van de jeugddienst weten. Muurrock voor Kids vindt plaats op de Vesten en start om 14 uur.