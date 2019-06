Museum ‘t Aloam huldigt ‘buil’ in Frank Eeckhout

12 juni 2019

09u46 0 Geraardsbergen Museum ‘t Aloam langs de Edingseweg in Viane huldigt op zondag 16 juni een nieuwe ‘buil’ in. Iedereen is welkom.

Een buil is een zeef om de graanschillen te verwijderen. “Tijdens het builen worden de grootste delen uit het meel gezeefd. Een deel van de zemelen en gries worden daarmee uit het meel gezeefd. Afhankelijk van de mate waarin gezeefd is, hou je meel over met veel, weinig of geen zemelen. Met licht gebuild meel bak je bruin brood, sterk gebuild meel wordt gebruikt voor lichtbruin brood en het sterkst gebuild meel heeft geen zemelen meer en wordt bloem genoemd en wordt gebruikt voor het bakken van witbrood", verduidelijkt gids Swa Luyts.