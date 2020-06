Musea op site Hunnegem openen weer de deuren Frank Eeckhout

15 juni 2020

10u47 0 Geraardsbergen De musea Hunnegem zijn vanaf zondag 21 juni weer open voor het publiek. Met drie musea lijkt de site Hunnegem wel het culturele kloppende hart van Geraardsbergen.

Naast de drie musea Huge, MAVF en Luchtoorlog WO2 wordt de site de thuishaven voor lokale culturele verenigingen zoals fotoclub Focus, de geschiedkundige kring Gerardimontium, schildersatelier Zenna en stripfestival Geraardsbergen. En binnenkort opent Radio Mfm er een nieuwe livestudio. “Dit seizoen pakken de Vrienden van Musea Hunnegem uit met de tentoonstelling ‘Chantillykant in Hunnegem’. In de sacristie van de Hunnegemkerk tonen gastcuratoren Ingrid Leywillie en Ghislaine Moors een selectie topstukken uit de collectie Geraardsbergse Chantillykant. Naast de educatieve tentoonstelling ‘Boter bij de Vis’, die handelt over de voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog, stelt Olav Geerts een reeks collages tentoon met ‘de nacht’ als thema. Bovendien kunnen de bezoekers de geschiedenis en de gloriedagen van brouwerij Concordia herbeleven in een retro-bezoekerscafé", zegt Philippe Haegeman van Vrienden van Musea Hunnegem.

De musea en de tentoonstellingen zijn tijdens de zomermaanden elke eerste en derde zondag van de maand toegankelijk.