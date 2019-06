Motorrit gevolgd door motorwijding op de Markt van Geraardsbergen Frank Eeckhout

03 juni 2019

16u53 8 Geraardsbergen Voor het vijfde jaar op rij organiseren de lokale politie, de stad Geraardsbergen en de gemeente Lierde op zondag 9 juni een motorrit met aansluitend een motorwijding.

Deze door de politie begeleide rit van 120 kilometer start om 10.30 uur op de Kartuizersite in Lierde en leidt de motorrijders door het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Aan de Jozefietenvestiging in Houtaing (deelgemeente van Aat) worden de dorstigen gelaafd en de hongerigen gespijsd. Hierna zet de colonne zich verder richting Geraardsbergen, waar er omstreeks 15 uur wordt verzameld op de Markt. Hoogtepunt van deze dag wordt uiteraard de motorwijding door ‘padre’ Dirk Vannetelbosch, zelf een fervent motorrijder en aalmoezenier van de Blue Knights, de motorclub voor politieambtenaren.

“2018 was opnieuw een succes, we verwelkomden meer dan 200 motoren. Uiteraard hopen we ook dit jaar, met ons vijfjarig jubileum, op een talrijke opkomst. Mogen de weergoden ons opnieuw goedgezind zijn”, blikt korpschef Jurgen De Landsheer hoopvol vooruit.