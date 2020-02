Motorrijder rijdt 120 in bebouwde kom: “Was toch duidelijk geen autostrade” LDO

12 februari 2020

18u34 0 Geraardsbergen Een 31-jarige motorrijder uit Lede zal voortaan twee keer nadenken voor hij van plan is de snelheidslimiet aan zijn laars te lappen. De man heeft zich woensdag moeten verantwoorden in de politierechtbank omdat hij in Geraardsbergen 120 kilometer per uur heeft gereden in de bebouwde kom.

De motorrijder was op pad met zijn Kawasaki toen hij geflitst werd. “Ik was me er niet van bewust dat ik in de bebouwde kom reed”, vertelt de man aan de politierechter. “Het was ook op een zondag en er was weinig verkeer.” Politierechter Pieter De Meyer tilt zwaar aan de overtreding. “Het was toch duidelijk dat het geen autostrade was. Als je dacht dat het geen bebouwde kom was, dan mocht je er nog maar 70 kilometer per uur.” De bestuurder krijgt een boete van 560 euro en een rijverbod voor 2 maanden, behalve voor categorie B.