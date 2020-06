Monopoly Koers biedt uitsluitsel: Muur is populairste helling uit voorjaarsklassiekers Frank Eeckhout

02 juni 2020

09u19 0 Geraardsbergen Monopoly Koers biedt uitsluitsel: De Muur van Geraardsbergen is de populairste helling uit de voorjaarsklassiekers. “Zo’n 30% van de stemmen ging naar de Muur van Geraardsbergen", zegt Pieter De Wulf.

Vorige week dinsdag werd bekend dat één van de populairste sporten uit ons land een eigen Monopoly versie krijgt: Monopoly Koers. Deze uitgave zal talloze locaties en referenties uit het wielervoorjaar bevatten maar ook de kans en algemeen fonds-kaartjes zullen een koersjasje worden aangemeten. Eerder werd al duidelijk dat Remco Evenepoel en Philippe Gilbert de doos zullen kleuren. Wielerfans konden afgelopen week stemmen op hun favoriete wielerpassage. “Men kon uit acht opties kiezen, waaronder de Muur van Geraardsbergen, de Vélodrome van Roubaix, Poggio di San Remo en La Redoute. De poll liep in totaal 10 dagen en er werden zo’n 14.000 stemmen uitgebracht", legt Pieter De Wulf uit.

De stemronde werd het voorbije weekend afgesloten en de winnaar is nu bekend. “De Muur van Geraardsbergen wordt de duurste straat uit Monopoly Koers. Zo’n 30% van de stemmen ging naar de Muur van Geraardsbergen. De eerste achtervolger is de Vélodrome van Roubaix met net geen 20%. De Muur en de piste van Roubaix zijn de grote slokoppen van de poll. De Cauberg uit de Amstel Gold Race werd derde in de stemming", besluit De Wulf.

Het spel is ook al te pre-orderen via www.MONOPOLYKOERS.be en zal in november beschikbaar zijn.