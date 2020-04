Mondmaskers voor alle inwoners vanaf 12 jaar Frank Eeckhout

29 april 2020

10u50 9 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen gaat mondmaskers kopen voor alle inwoners vanaf 12 jaar. De bestelling wordt samen geplaatst met de stad Ninove.

Geraardsbergen heeft de aanbevelingen over het dragen en de kwaliteit van mondmaskers van de Nationale Veiligheidsraad afgewacht, om een beslissing te nemen. “Het is duidelijk dat mondmaskers een belangrijke factor gaan spelen in de exit-strategie. Daarom gaan we zelf ook herbruikbare mondmaskers bestellen. Als schepencollege vinden we dat Geraardsbergse initiatieven aanvullend moeten zijn op wat de andere overheden doen in deze crisis. Dit geldt ook voor de mondmaskers", zegt waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont (CD&V).

De Geraardsbergse socialisten zijn tevreden dat de stad Geraardsbergen overgaat tot een bijkomende aankoop van mondmaskers. “Tijdens de laatste Nationale Veiligheidsraad werd duidelijk dat het dragen van een mondmasker bij de versoepeling van de maatregelen een belangrijke rol zal spelen. Elk bijkomend initiatief voor mondmaskers zal onze inwoners dan ook ten goede komen", reageert Emma Van der Maelen.

Meer over Geraardsbergen

politiek