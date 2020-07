Mondmaskers verplicht in drukke straten en plaatsen en aangepaste bezoekregeling in de woon- en zorgcentra Frank Eeckhout

24 juli 2020

18u05 32 Geraardsbergen Net als heel wat andere gemeenten en steden verplicht Geraardsbergen mondmaskers in drukke straten en plaatsen. Daarnaast wordt ook de bezoekregeling in de woon- en zorgcentra aangepast.

Vanaf zaterdag 25 juli zijn mondmaskers verlicht op markten, in winkelstraten, in publieke gebouwen, in de horeca (behalve aan tafel) en op drukke plaatsen. Voor Geraardsbergen geldt de verplichting in de typische winkelstraten vanaf de Markt tot aan het Stationsplein (zijstraten waar winkels aanwezig zijn, worden meegerekend). “Op De Plage komt er een draagplicht van mondmaskers maar alleen voor de omstaanders op de grasweides en niet voor de sporters. Op en rond de site van De Maretak geldt het dragen van een mondmasker eveneens voor de bezoekers net als op alle evenementen. Tenslotte is er ook een uitbreiding van de mondmaskerplicht in provinciaal domein De Gavers", kondigt burgemeester Guido De Padt (Open Vld) aan.

Nieuwe richtlijnen vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent bezoek in de woonzorgcentra zijn ook uitgevaardigd. “Op zaterdag 25 en zondag 26 juli wordt alle bezoek geschrapt. Vanaf maandag 27 juli zullen de bezoeken opnieuw plaatsvinden in polyvalente zaal De Plage op het gelijkvloers in WZC De Populier en in de kapel in WZC Denderoord. De familie van de bewoners wordt hiervan op de hoogte gebracht”, geeft De Padt nog mee.