Mondmaskers niet verplicht voor fietsers en joggers in winkelstraten van Geraardsbergen Frank Eeckhout

26 juli 2020

10u21 7

Fietsers en joggers hoeven geen mondmasker op te zetten als ze door de winkelstraten van Geraardsbergen fietsen of joggen. “Ik kreeg daar nogal wat vragen over. Vandaar de verduidelijking", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Het mondmasker moet binnen de zone van de afgebakende winkelstraten niet gedragen worden tijdens verplaatsingen met de fiets, step, auto of motor en bij het beoefenen van een sportactiviteit. Deze vrijstelling houdt op van zodra men van of uit een vervoermiddel stapt. Ook in het provinciaal domein De Gavers kunnen joggers zonder mondmasker lopen, maar enkel tussen 7 en 11 uur en tussen 19 en 23 uur. “Ik wil tevens een oproep doen aan de wielertoeristen en hen vragen om trager te gaan rijden van zodra men voetgangers opmerkt. Ik maak het bijna alle dagen zelf mee dat men vooral op het jaagpad langs de Dender, veel te snel rijdt en ook de afstandsregels nauwelijks respecteert. Daardoor is het aantal wandelaars op het jaagpad trouwens fors gedaald. Ik hoop dat men oor zal hebben naar deze dwingende vraag", zegt burgemeester De Padt.