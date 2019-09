Mobiele fruitpers in De Helix Frank Eeckhout

13 september 2019

11u12 3 Geraardsbergen Breng op zondag 6 oktober je fruit naar De Helix in Grimminge en de mobiele fruitpers uit Zevergem maakt van je fruitoogst een heerlijk sap.

Je fruit wordt gewassen, vermalen, geperst, kortstondig gepasteuriseerd op minimum 80°C en verpakt in een bag-in-box terwijl je wacht. Zo weet je zeker dat het jouw sap is. 7 kg fruit levert ongeveer 5 liter sap op, dat in een gesloten verpakking minstens 1 jaar houdbaar blijft. Eens geopend blijft het nog tot 2 maanden houdbaar. Hoe lang het persen duurt, hangt af van de hoeveelheid fruit die je meebrengt. Inschrijven kan via mail naar info@appelperslerouge.be of op het nummer 0475/26.24.80.