Minderjarige nieuwkomers vertellen hun toekomstdromen digitaal Frank Eeckhout

12 oktober 2020

09u51 0 Geraardsbergen Elf minderjarige nieuwkomers van de OKAN-klas (onthaalklas anderstaligen) van het Technisch Instituut werkten onder leiding van professionals aan ‘Digital storytelling for refugees’, een integratie- en mediawijsheidsproject van de bibliotheek.

“Vertrekpunt waren hun verhalen met toekomstdromen in hun nieuw land, verhalen die ze visualiseerden met behulp van filmopnames, lasercutters en andere nieuwe media. Bedoeling was hun creativiteit en hun interesse in nieuwe media aan te wakkeren, zodat ze in hun latere studie- en beroepsloopbaan vlugger zouden kiezen voor technische, creatieve en wetenschappelijke richtingen", zegt bibliothecaris Paul De Taeye. Dit project kwam tot stand dankzij Skillslab en met steun van Digital Belgium Skills Fund.