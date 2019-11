Middenschool Geraardsbergen naar Benelux finale First Lego League Frank Eeckhout

08u49 0 Geraardsbergen Middenschool Geraardsbergen plaatste zich in Kortrijk voor de Benelux finale van de First Lego League. Die vindt plaats op 25 januari in Breda.

In de wondere wereld van Lego is geen plan te spectaculair. Hetzelfde geldt voor de First Lego League, een wedstrijd waarin jaarlijks meer dan 200.000 jongeren van overal te wereld het hoofd bieden aan de maatschappelijke uitdagingen van morgen. De Middenschool van Geraardsbergen nam deel aan de regiofinale in Kortrijk. “In totaal streden we samen met 40 teams voor een Benelux finaleplaats in Breda. De leerlingen konden de jury overtuigen met hun robot waarmee ze de Award voor Mechanisch Robotontwerp in de wacht sleepten. Het maatschappelijk project en hun algemene prestaties tijdens de wedstrijd leverden een derde plaats op, goed voor een ticket voor de finale", laat leerkracht Lien De Bock weten.